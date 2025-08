Hombre buscaba recuperar su cabello, pero pierde la vida tras cirugía de trasplante capilar

04/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Martyn James Latchman, un ciudadano británico de 38 años, viajó a Turquía con la ilusión de recuperar el cabello que había perdido con el tiempo. Se sometió a un trasplante capilar que, en teoría, era un procedimiento sencillo y de bajo riesgo. Sin embargo, murió pocas horas después de salir del quirófano.

Todo empezó un lunes, el 28 de julio, en Beşiktaş, un distrito bien movido de Estambul. Martyn James Latchman, un británico de 38 años con la ilusión de verse mejor, entró a una clínica privada para hacerse un trasplante capilar. Quería recuperar el cabello que había perdido con los años, sin imaginar que ese día terminaría en tragedia.

Pero, apenas terminó el procedimiento, Martyn James Latchman comenzó a sentirse mal. Lo llevaron de emergencia a un hospital cercano, directo a la unidad de cuidados intensivos.

Y a pesar de que los médicos le pusieron todo el punche, no lo lograron. Martyn James Latchman no sobrevivió. Sufrió un infarto o una complicación súper grave —aún no está del todo claro qué pasó— y su muerte fue, lamentablemente, fulminante.

El cuerpo de Martyn Latchman ya fue repatriado al Reino Unido. La noticia fue un baldazo de agua fría para todos los que lo conocían. Nadie se imaginó que algo tan sencillo terminaría de una forma tan trágica.

Después de la triste noticia, el cuerpo de Martyn fue directo al Instituto de Medicina Forense en Estambul. Le hicieron la autopsia para saber qué causó exactamente su muerte. Por ahora, las autoridades ya abrieron una investigación, y es por homicidio por negligencia médica.

Como parte del proceso, la fiscalía tomó las declaraciones del anestesiólogo, del cirujano que realizó el procedimiento y también del dueño de la clínica. Todos negaron haber cometido alguna falta, pero las investigaciones siguen en marcha.

Por lo pronto, la clínica privada ha quedado en la mira y el caso ha puesto nuevamente sobre la mesa los riesgos del turismo médico en Turquía, un país al que miles de personas viajan años tras año para hacerse este tipo de tratamientos estéticos porque suelen tener precios más accesibles.

Lo que debía ser un procedimiento estético de bajo riesgo terminó en tragedia. Martyn James Latchman había viajado con la ilusión de recuperar su cabello, pero perdió la vida pocas horas después de la cirugía de trasplante capilar. Las autoridades ya investigan el caso.