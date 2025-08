04/08/2025 / Exitosa Noticias / Amenidades

¿Alguna vez te has sentido desconfiado o te han dejado una sensación extraña al escuchar ciertas palabras de tu pareja? Descubre aquí las frases más usadas por las personas infieles para ocultar sus engaños.

Estudio revela quiénes serían más infieles

Un reciente estudio del sitio web The Truth About Deception reveló que al menos el 31% de las personas han sido infieles en algún momento de sus vidas. Por su parte, un estudio importante en Reino Unido de la conducta sexual -la Encuesta Nacional de las actitudes sexuales y estilos de vida del 2000- encontró que 15% de los hombres que había tenido dos relaciones al mismo tiempo en el año anterior, pero solo 9% de las mujeres.

Catherine Mercer, directora de análisis del estudio, dice que esta brecha de género puede ser en parte porque las mujeres son menos propensas a admitir el engaño que los hombres.

Ello se podría ver reflejado en una investigación realizada por una aplicación de citas, que reveló datos sorprendentes: entre el 50 y 70 por ciento de las mujeres y los hombres, respectivamente, han sido infieles en algún momento de su relación.

¡Al descubierto! Frases más usadas por los infieles

La infidelidad es uno de los temas más complejos y dolorosos en las relaciones amorosas. Sin embargo, a menudo, las personas infieles intentan encubrir sus engaños con frases aparentemente inocentes, pero que, con el tiempo, se convierten en señales claras de alerta.

Si alguna vez has sentido que algo no cuadra en tu relación, probablemente alguna de estas frases te haya sonado familiar. Atento a la siguiente lista para identificar una posible traición de tu pareja:

"Estás loco.. . son ideas tuyas": Al expresar sus dudas, la persona infiel tiende a invalidar esas preocupaciones, tratando de hacerle creer a la otra persona que todo es producto de su imaginación.

. son ideas tuyas": Al expresar sus dudas, la persona infiel tiende a invalidar esas preocupaciones, tratando de hacerle creer a la otra persona que todo es producto de su imaginación. " Es solo un/a amigo/a": Es una de las expresiones más utilizadas para restar importancia a la relación con otra persona, aunque en algunos casos podría haber algo más.

Es una de las expresiones más utilizadas para restar importancia a la relación con otra persona, aunque en algunos casos podría haber algo más. ¿Le vas a creer más a otra persona que a mí?": Esta frase tiene un tono manipulativo y busca cambiar el foco de la discusión . Con ello, se pone en duda la credibilidad del individuo, incluso cuando hay señales claras que indican una traición.

Esta frase tiene un tono manipulativo y busca cambiar el . Con ello, se pone en duda la credibilidad del individuo, incluso cuando hay señales claras que indican una traición. "No fue nada": Con ello, tratan de limpiar su conciencia. Al reducir una infidelidad a un simple "error", buscan minimizar el daño y restaurar la confianza de su pareja.

Con ello, tratan de limpiar su conciencia. Al reducir una infidelidad a un simple "error", buscan minimizar el daño y restaurar la confianza de su pareja. Estoy estresado.

He estado muy ocupado con el trabajo.

con el trabajo. "No te amo menos, lo que pasó no cambia lo que siento por ti ".

". Era algo solo físico.

"Estaba borracho/a, no sabía lo que hacía".

Otras señales de una posible infidelidad

Tom Martin, un investigador privado y autor del libro 'Seeing Life Through Private Eyes' (Ver la vida a través de los ojos privados), compartió con The Independent una lista de 20 signos comunes en personas que engañan a su pareja dentro de una relación monogámica, entre ellas las más significativas:

Viajes laborales o eventos familiares inesperados.

Incremento en las horas extras.

Gastos sin justificación.

Cuentas secretas en redes sociales.

Olor a otra persona y objetos o regalos que nunca se han visto antes.

Si reconoces alguna de estas frases en tu pareja, es importante que no dejes que la duda se apodere de ti. Trata de hablar de forma clara y sin acusaciones con ese ser amado para comprender lo que realmente está sucediendo.

De esta manera, se revelaron las palabras y frases más usadas por personas que han cometido infidelidad, revelando patrones de comunicación.