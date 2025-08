Wendy Guevara rompe su silencio tras escándalo por su video filtrado: "Es algo que hacemos todos"

04/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La madrugada del domingo 3 de agosto, las redes estallaron con un video íntimo de Wendy Guevara, conductora de La Casa de los Famosos México. Aunque el clip fue borrado minutos después de aparecer en su Instagram, ya era tarde, porque varios usuarios lo habían descargado y empezaron a compartirlo por todas partes.

Wendy Guevara denunció robo

Lejos de quedarse callada o negarlo, Wendy Guevara contó que la situación no la agarró del todo fría ¿La razón? Días antes había sido víctima de un asalto mientras viajaba por carretera rumbo a León, Guanajuato.

Delincuentes se llevaron los celulares de ella y sus amigas, lo que encendió las alarmas. Aquella vez, Wendy Guevara ya sabía que tenía material subidito de tono en su celular, así que advirtió que en cualquier momento algo podía salir.

"Uno tiene en su galería fotitos, videitos... pues ya sabes, yo soy puerquita, y siempre lo he platicado: me grabo con uno, con otro... sucede que violan tu privacidad", añadió.

Wendy Guevara sobre video filtrado

Lo que más llamó la atención fue su actitud frente a la filtración. Nada de lágrimas ni comunicados con tono serio. "Yo pensé que me iban a regañar, pero no. Me dijeron: 'No eres la primera a la que le pasa, así que no te sientas protagonista'", contó sobre lo que le dijeron sus jefes en La Casa de los Famosos México.

Asimismo, dejó claro que no tomará acciones legales y que no va a perder tiempo ni energía en denuncias. "No voy a desgastar mi mente, lo que me gusta es trabajar", exoresó. Además, le bajó el tono al escándalo diciendo: "Hay gente que va a especular, pero pues todo hace que te hagas más famosa".

Y como siempre fiel a su estilo, soltó una frase que dejó a todos boquiabiertos: "Es algo que hacemos todos. ¿Qué hago yo? No está en mis manos (...) Si se lo hicieron a Kim Kardashian, ¿qué se puede esperar de mí? Que piensen lo que quieran de mí", comparándose con la celebridad y dejando en claro que no se siente menos que nadie.

Pese al escándalo y a la difusión del video, Wendy Guevara dejó en claro que no piensa frenar su carrera ni dejarse afectar por lo ocurrido. Asegura que no tomará acciones legales, porque prefiere concentrarse en su trabajo, en sus nuevos proyectos, su público, y en lo que verdaderamente la hace feliz.