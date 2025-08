¿Adiós definitivo? José Peláez toma radical decisión tras el final de 'El Gran Chef Famosos'

04/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Inesperado! 'El Gran Chef Famosos' (EGCF) no va más en televisión y tras un aparente final definitivo, José Peláez, rompió su silencio y reveló la dura decisión que tomó tras dos años y cuatro meses de estar frente a la conducción del reality culinario.

José Peláez agradecido con 'EGCF'

Luego de más de 15 temporadas al aire conquistando los corazones de los 'chefcitos', el programa 'El Gran Chef Famosos' llegó a su fin. Con ello, se despiden de este espacio televisivo su jurado conformado por Luciano Mazzetti, Nelly Rossinelli y Javier Masías, pero en especial, quien estuvo a cargo de mantener el orden en cada estación de cocina y cada participante: ¡José Peláez!

El carismático conductor no pudo ocultar la emoción durante el cierre del show. Según dio a conocer ante las cámaras de 'Activa.TV' el poder formar parte de este programa fue uno de los mejores momentos de su vida y se mostró agradecido por la oportunidad que le dieron para demostrar su talento en cada temporada.

"Siento una felicidad muy grande. Tengo un espíritu de gratitud inmenso con todo lo que hemos vivido a lo largo de estos dos años y cuatro meses. No sé, como que siento que se está acabando y lo que estoy haciendo es gozarlo cada segundo, cada instante", expresó en un inicio.

Seguidamente, detalló que pese a que le da nostalgia la despedida y a que inicialmente venía por cinco meses, comprendía que era "la ley de la vida" dar por concluida esa etapa.

¿Qué decisión tomó José Peláez?

Pero no todo quedó ahí, ya que José Peláez aprovechó en resaltar que así como disfrutaba cada momento en el reality, también era algo "muy intenso", especialmente luego de tener a su primogénito; por lo cual, decisión alejarse por unos meses de la televisión para descansar y disfrutar de su familia.

"En el camino me comprometí, me casé y tuve un hijo. Realmente, creo que no me van a ver en la televisión", detalló. Incluso, se animó a dejar en claro que no está en búsqueda de nuevas propuestas laborales en la tele, al menos hasta que pase el verano.

"No quiero que me malinterpreten, la televisión me encanta, disfruto muchísimo de lo que hacemos aquí, disfruto muchísimo tener un programa de televisión, pero sí creo que también es bueno descansar de todo esto y de toda esta intensidad, por lo menos hasta después del verano", sentenció Peláez con una gran sonrisa.

De esta manera, tras reconocer la exigencia del programa 'El Gran Chef Famosos' que llegó a su fin, José Pelaéz decidió alejarse de la televisión para atender su vida personal, especialmente a su pequeño hijo.