Hombre vive 56 años ENCERRADO para EVITAR contacto con mujeres: "Me aterrorizan"

Callitxe Nzamwita, un hombre de 72 años originario de Ruanda, tomó una decisión drástica en su adolescencia: Aislarse completamente de las mujeres. Desde los 16 años, ha vivido recluido en su hogar, protegiéndose de cualquier interacción con el sexo opuesto. Esta peculiar historia ha generado asombro y curiosidad, llevando a la luz una rara condición psicológica conocida como ginefobia.

A los 16 años, Callitxe Nzamwita decidió atrincherarse en su casa y levantar una cerca para asegurarse de que ninguna mujer pudiera acercarse a él.

"La razón por la que me encerré aquí dentro y tengo una cerca en mi casa es porque quiero asegurarme de que las mujeres no se acerquen a mí", confesó Callitxe Nzamwita en una entrevista con medios locales.

"No quiero mujeres a mi alrededor porque me aterrorizan", remarcó Callitxe Nzamwita, que al estar refugiado no tiene ingresos económicos y depende exclusivamente de la ayuda de sus vecinos.