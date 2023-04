¡Increíble! Mujer murió de hipotermia porque tenía miedo a prender la calefacción por el costo de la electricidad

05/04/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

Una anciana de 87 años identificada Barbara Bolton murió de neumonía provocada por una hipotermia, en el Reino Unido, esto tras decidir de no prender la calefacción de su hogar, por el temor al alto costo de la cuenta de la luz. La mujer vivía sola, por ello días después al no tener una respuesta de adulta mayor su nieto decidió buscarla en su casa.

Este caso ocurrió el pasado 11 de diciembre del 2022, de acuerdo a The Guardian. El nieto de la adulta mayor habría encontrado a la mujer inconsciente sobre la mesa de su cocina, esto luego de sospechar que algo le ocurría a su abuela, ya que no respondía al teléfono en reiteradas ocasiones, por lo que optó ir a visitarla al no tener una respuesta suya.

Al encontrarla, el hombre decidió llevarla a un hospital de Fairfield en Bury, donde se confirmó que tenía una temperatura corporal de sólo 28°C, cuando lo normal son 37°C. Posteriormente, la entidad de salud le confirmó su muerte el 5 de enero debido a una neumonía causada por la hipotermia.

Investigaciones del caso

Tras varias hipótesis, un tribunal aseguró que la decisión de no prender la calefacción fue por voluntad propia de Barbara Bolton, ya que había manifestado a su nieto que se enfermó por haberse negado a hacerlo "por temor a las altas facturas de energía".

"Ella no ponía la calefacción en la casa. Pero los miembros de su familia le habían dicho, particularmente en los últimos tiempos, que no se preocupara por eso", indicó Mark Bolton, hijo de la afectada ante los medios británicos.

Estaba obsesionada en ahorrar energía

El alza de precios de la energía eléctrica en Europa a consecuencia de la Guerra de Ucrania y Rusia habría provocado que Barbara Bolton tomara en serio el ahorrar la luz eléctrica.

"Parece evidente que lo que sucedió no se debía a que la familia no le animara a encender la calefacción. Ella estaba obsesionada con ese asunto sin importar lo que le dijeran", afirmó el forense.

"Por alguna razón, ella se había atrincherado en la idea de que no podía encender la calefacción y no importaba lo que le dijeran. No iba a hacer nada diferente", concluyó el especialista.

Por su parte, Mark Bolton reconoció que "la atención del Fairfield Hospital fue excelente e hicieron lo mejor para ella". "Era muy testaruda y muy orgullosa. Todo tenía que hacerse su manera", dijo su hijo quien a su vez dijo que su madre muy fanática del Manchester City y que estuvo trabajando hasta los 82 años.