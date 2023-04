¡Increíble!  Registran primer caso de humano que se habría infectado por "hongo asesino de árboles"

04/04/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

Un científico de la India resultó infectado por el hongo Chondrostereum purpureum, también conocido como "hongo asesino de árboles", convirtiéndose como el primer caso registrado en un humano, según aseguraron algunos especialistas. En la prueba de laboratorio no se identificó ninguna bacteria preocupante, pero sí la presencia de filamentos alargados, similares a las raíces de las plantas.

Esta sería una enfermedad fúngica que atacaría principalmente a plantas y árboles. Este caso fue publicado en la revista Science Direct y afectó al micólogo indio de 61 años, quien contrajo la enfermedad en su garganta.

¿Cómo se infectó?

El paciente indio estuvo estudiando ese hongo en una planta, horas después llegó hasta un centro de salud con dolor de garganta, tos, voz ronca, fatiga y dificultad para comer. Por lo que le realizaron una tomografía de rayos X, en este se reveló un absceso lleno de pus en una parte de su tráquea.

Posteriormente en las pruebas de laboratorio no se identificó ninguna bacteria de 'mayor preocupación', pero sí se encontró la presencia de filamentos alargados, parecidos a las raíces.

¿Qué es el Chondrostereum purpureum?

El hongo Chondrostereum purpureum, es un organismo que ha sido llamado por los científicos "asesino de árboles", ya que provoca una enfermedad fúngica que resulta fatal para muchos tipos de plantas y árboles.

Anteriormente se creía que la enfermedad no afectaba a los humanos, pero tras el nuevo registro del hombre infectado, el caso dio la vuelta al mundo. Muchos lo comparan incluso con la serie de HBO "The Last Of Us", cuya trama se basa en que la humanidad cae por el brote de una infección del hongo Cordyceps, que convierte a los humanos en zombis.

Pero de acuerdo a los especialistas, el Chondrostereum purpureum está lejos de convertirse en un hongo zombie. Pero si se demuestra que las enfermedades fúngicas pueden contagiar a otras especies, en este caso desde plantas a humanos, como la planta de la serie de ciencia ficción.

Actualmente, el hombre se encuentra en perfectas condiciones, ya que fue tratado con medicamentos antihongos al que se le realizó un drenaje del absceso.

¿Cuáles son los peligros al tener contacto con los hongos?

De acuerdo a especialistas, para que estos hongos se puedan propagar y hospedar en otro ser vivo, estos tienen que encontrarse en temperaturas o ambientes específicos. En ese sentido, el cambio climático podría representar un peligro para la expansión de estas especies y tener contacto con humanos y animales.

Los investigadores aseguran que estos hongos buscan nuevos huéspedes e infectar humanos, especialmente quienes tienen el sistema inmunitario débil.