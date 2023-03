Protagonista de The Mandalorian crea controversia al decir "¡Pan con palta!"

03/03/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

En redes sociales se ha vuelto tendencia un vídeo en donde Pascal menciona a la palta, un fruto muy consumido y complemento de la gastronomía peruana.

En el vídeo del canal de YouTube LADBible TV, que es parte de la campaña promocional de la cuarta temporada de la serie "The Mandalorian", se observa la participación del actor junto al productor Jon Favreau, de dicha serie.

En la dinámica se mostró más de cinco platos típicos chilenos y estadunidenses, entre ellos el mencionado "pan con palta", lo que llamó la atención de muchos usuarios, ya que actualmente existe controversia por el nombre de dicho fruto, ya que en muchos países lo conocen como avocado o aguacate.

"¿Esto es palta?", preguntó Pedro Pascal a una integrante de producción del vídeo, por lo que ella respondió que era "avocado" (traducido al inglés). En ese sentido, el actor reiteró que el fruto era "palta". "Este es mi favorito. Esto es marraqueta, marraqueta es pan y pan con palta es un desayuno", añadió la figura de Game of Thrones.

Actualmente, el vídeo tiene más de un millón de visitas en YouTube a dos días de ser publicado, y sigue siendo controversial, ya que algunos usuarios de España, Venezuela, México, Colombia y Ecuador, defienden el nombre del fruto como aguacate, mientras que cibernautas de Chile, Argentina, Uruguay y Perú, lo denominan como palta.

¿En dónde ver "The Mandalorian" temporada?

La serie "The Mandalorian", que pertenece a la franquicia "Star Wars", estrenó su tercera temporada el último miércoles 1 de marzo mediante la plataforma steaming Disney+. La producción tiene como protagonista al chileno Pedro Pascal, la estrella de "The Last of Us" y personaje de Game of Thrones.

Cada capítulo de la tercera temporada de la serie se estrena semanalmente hasta completar ocho episodios en la plataforma mencionada.