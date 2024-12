Influencer es hospitalizada de emergencia tras complicaciones de salud: "Ya no reacciona"

La reconocida influencer Melissa Navarro se ha convertido en el centro de atención tras un preocupante episodio de salud que ocurrió en horas de la madrugada. Su desvanecimiento inesperado generó un aluvión de rumores y especulaciones entre sus seguidores, quienes ahora están más preocupados que nunca por su bienestar.

Los detalles sobre lo que exactamente ocurrió con Melissa Navarro son todavía inciertos. La información se filtró por medio de Maxito, amigo cercano de la influencer, quien compartió en sus redes sociales que la influencer fue llevada de urgencia a un hospital.

En una fotografía que publicó Maxito, se puede ver a Melissa Navarro acostada en una camilla, aparentemente inconsciente, lo que disparó las alarmas entre sus seguidores.

"Me acaban de marcar de emergencia, Melissa se desmayó y no reacciona. Llamamos a la ambulancia, pero no llega. La llevaremos al hospital. Pidan a Dios que todo esté bien con ella. Les mantengo informados", relató Maxito.