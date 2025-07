Ladrón causa revuelo en redes tras peculiar forma de delinquir: "Hola, con todo respeto, vengo a robar"

22/07/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Lo que parecía un día normal en una tienda de ropa terminó siendo parte de uno de los videos más comentados en redes. Un ladrón, con una actitud calmada e inesperadamente educada, soltó una frase que causó revuelo: "Hola, con todo respeto, vengo a robar". Su peculiar forma de delinquir desató reacciones de todo tipo entre los usuarios.

Ladrón roba "con modales"

Todo ocurrió en una tienda de ropa interior masculina en Argentina, cuando un sujeto entró al local aparentando ser un cliente más. Pero en cuanto la encargada se le acercó para atenderlo, la situación cambió por completo.

El hombre, identificado como Leandro Emanuel Estigarribia, no dudó en soltar una frase que dejó helada a la vendedora: " Hola, con todo respeto, vengo a robar ".

Sí, tal como se lee. Y aunque parecía una broma de mal gusto, el sujeto señaló el bolsillo de su polera, dando a entender que llevaba un arma. Le preguntó a la joven si estaba sola en el local y, al confirmar que no había nadie más, la instruyó con frialdad a entregarle todo el dinero de la caja registradora.

"Haz de cuenta que está todo bien y dame toda la plata", le dijo mientras mantenía su tono 'respetuoso'. Sin opción y aterrada, la vendedora le hizo caso.

Leandro Emanuel Estigarribia no solo se llevó 150 mil pesos argentinos en efectivo y el celular de la empleada, sino que también llenó tres bolsas con ropa del local antes de irse.

Pero antes de escapar, aún tuvo tiempo para una última amenaza: le pidió que se fuera al fondo del local, que no saliera en 10 minutos porque "sus amigos lo esperaban en el coche". Por si no quedaba claro, cerró con un contundente: " No salgas por nada del mundo, va a ser peor ".

Cayó por otro robo

Después del impactante robo, las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se viralizaron rápidamente por redes sociales. No solo por el acto en sí, sino por la extraña forma en la que el ladrón actuó: sin gritos, sin violencia física... pero con una amenaza siempre latente. La policía ya estaba tras sus pasos.

Y aunque logró mantenerse prófugo por tres días, su costumbre de delinquir volvió a jugarle en contra. Estigarribia fue detenido, días después, tras robarle el celular a un adolescente de 16 años en plena calle.

Lo amenazó diciendo que estaba armado y luego huyó, pero gracias al GPS del celular robado, la policía logró rastrearlo y detenerlo sin que pusiera resistencia.

Grande fue la sorpresa en la comisaría cuando los agentes se dieron cuenta de que no solo se trataba del ladrón del menor, sino del mismo hombre que había protagonizado el robo "educado" en la tienda de ropa interior masculina.

El ladrón, que usó una frase inesperadamente "respetuosa" para cometer el robo, fue finalmente identificado gracias a las cámaras de seguridad. Su peculiar forma de delinquir no solo facilitó su captura, sino que también provocó un enorme revuelo en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron y comentaron el insólito episodio.