¡Lamentable! Hombre mata a su esposa y utiliza el dinero del seguro para comprar una muñeca inflable

Un lamentable suceso sacudió la comunidad de Hays, Kansas, en EE. UU., cuando el militar Colby Trickle fue detenido por acabar con la vida de su esposa Kristen Trickle para usar el dinero de su seguro de vida para comprar una muñeca sexual.

¿Qué ocurrió en Kansas?

El atroz crimen ocurrió en el 2019 durante la época de Halloween. Según la policía de la localidad, fue el mismo Trickle quien llamó al 911 diciendo que su esposa se había quitado la vida de un tiro a la cabeza, pero las autoridades sospecharon que había algo más detrás del caso.

Mientras se realizaba las investigaciones correspondientes del caso, Tickle, que estaba en la reserva del Ejército, era libre de seguir con su vida, hasta que el fiscal adjunto del condado de Ellis, Aaron Cunningham, detectó que cobró dos pólizas de seguro de vida para su esposa por un total de más de 120 mil dólares.

Además, el hombre gastó casi 2 mil dólares en una muñeca sexual de tamaño real, dos días después de recibir el dinero del seguro sin ningún remordimiento. También gastó en videojuegos, pagó sus deudas y compró equipos de música para cumplir su sueño de convertirse en artista.

Cuando la tía de Kristen, Delynn Rice, se enteró de la muñeca, le dijo a Moriarty: "Me horrorizó que usara el dinero del seguro de vida de Kristen para una muñeca sexual. Fue como si hubiera comprado un reemplazo con su dinero".

Juicio por matar a su esposa

El 14 de julio del 2021, casi dos años después de la muerte de su esposa, Colby fue acusado de asesinato en primer grado y de obstruir la investigación por parte de las fuerzas del orden, ya que había muchas contradicciones por parte de él.

Una señal de alerta para la policía fue la alarma del teléfono de Kristen Trickle que siguió sonando en el lugar esa mañana: "Había puesto una alarma para levantarse, prepararse para ir al trabajo y tenía planes para ese día. Muchas veces, las personas que están pensando en suicidarse y se suicidan, no tienen ningún plan para el día. No están poniendo alarmas. No importa cuándo se levanten", afirmó el detective Joshua "JB" Burkholder.

Durante el juicio, se presentaron pruebas contundentes, incluida la mención de la compra de la muñeca sexual, que pesaron en su contra. A pesar de la defensa argumentada por la madre de Trickle, quien mencionó las supuestas pesadillas de su hijo tras la muerte de Kristen, el jurado decidió encontrarlo culpable.

Veredicto final

Tras el veredicto, Colby Trickle fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de solicitar libertad bajo fianza durante los próximos 50 años, tratando de dar así la justicia que tanto solicitaban los familiares de Kristen.

De esta manera, este caso causó gran conmoción a nivel internacional al saberse que un militar asesinó a su esposa para así poder cobrar su seguro de vida y con el dinero comprar una muñeca inflable y cubrir sus deudas.