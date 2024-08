Padre entrega a su hijo a la policía por sus crímenes y pide perdón a las víctimas: "Doy la cara por él"

Un padre de familia causó gran revuelo al no dudar en entregar a su hijo de 19 años a la policía por ser buscado por una serie de crímenes, a pesar de que dicha acción no sea fácil de hacer y le dejara con el corazón destrozado.

Según información revelada a través de redes sociales, se puede apreciar que el progenitor llamado Milton Isaac Hernández, que luce un polo blanco, se encuentra completamente avergonzado al descubrir que su hijo anda en malos pasos y sembró el terror en su comunidad.

El presunto delincuente, Sadiel Isaac Hernández Álvarez, era buscado por las autoridades por robos a restaurantes e incluso ser cabecilla de una banda de asaltantes en La Ceiba. Es así como al ser transmitido por televisión uno de sus delitos, Milton se entera de toda la situación y decide "darle un castigo ejemplar".

"Sí, cometió el error. Le pido a todas las personas que si mi hijo les hizo algo, me lo perdonen, porque yo he venido a dar la cara aquí por él. Entonces yo dije que para que no siga creciendo en eso (delitos) decidí entregarlo. Fue difícil", contó el padre, entre lágrimas tras dejar a su hijo en manos de la policía, el pasado 9 de agosto.