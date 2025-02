Panamá desmiente a Marcos Rubio y asegura que no quitarán peajes a embarcaciones estadounidenses

En un mensaje a Panamá, el presidente de la nación centroamericana, José Raúl Mulino, lamentó que el Gobierno de los Estados Unidos, por medio del Departamento de Estado, el cual señalaba que los buques estadounidenses no pagarían por transitar el Canal de Panamá.

Mulino fue bastante enfático en su posición respecto a la situación anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, argumentando que no está dentro de sus facultades hacer alguna modificación en el cobro de las tarifas referentes al paso por el canal interoceánico.

El mandatario panameño lamentó que los Estados Unidos hayan lanzado, mediante una entidad que rige la política exterior, un dato falso y basado en mentiras sobre los peajes en el mencionado paso marítimo.

Del mismo modo, calificó la publicación como grave e intolerable, rechazando fuertemente que se siga "explorando la vía de manejar la relación bilateral sobre la base de mentiras y falsedades". En ese mismo orden de ideas, agregó que ni el gobierno panameño, ni la Autoridad del Canal del Panamá, pueden hacer exoneraciones del peaje por la prestación del servicio.