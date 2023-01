Papa Francisco pide el fin de la violencia en Perú y hace llamado al diálogo

22/01/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa Francisco pidió hoy domingo 22 de enero el cese de la violencia en Perú. Asimismo, solicitó a las autoridades emprender "la vía del diálogo" en pleno respeto de los derechos humanos. El pronunciamiento del sumo pontífice se da en medio de una serie de protestas que se vienen registrando en el país.

"Me uno a los obispos peruanos al decir: 'No a la violencia, venga de donde venga, no más muertes'", solicitó el pontífice tras el rezo del Ángelus dominical desde la ventana del Palacio Apostólico.

Hasta el momento, las protestas se han registrado en el Perú para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso. El saldo de las movilizaciones es de más de 50 fallecidos.

El sumo pontífice, ante los fieles que le escuchaban desde la plaza de San Pedro, entre estos algunos peruanos en Roma, pidió rezar "porque cesen los actos de violencia" en Perú, un país que visitó en enero de 2018.

"La violencia apaga la esperanza de una justa solución de los problemas. Animo a todas las partes implicadas a tomar la vía del diálogo entre hermanos en la misma nación en el pleno respeto de Derechos Humanos y del Estado de Derecho", señaló.

Las manifestaciones han llegado a la capital, Lima, y la Policía Nacional (PNP) irrumpió este sábado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para desalojar a cientos de manifestante venidos de todo Perú para participar en las protestas antigubernamentales y que acampaban en su interior.