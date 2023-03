Presidente Alberto Fernández se pronunció frente a la amenaza a Messi: "Algo más habrá que hacer"

02/03/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente argentino, Alberto Fernández, se pronunció en horas de la tarde de hoy, 2 de febrero, sobre el ataque que sufriera el supermercado de la familia de la esposa de Lionel Messi, Antonela Rocuzzo.

"Hoy amanecí con una noticia muy fea. Me comuniqué enseguida con el intendente (Pablo Javkin), hablé enseguida con el jefe de Gabinete. Le dije que algo más habrá que hacer. Estamos haciendo mucho, pero evidentemente algo más habrá que hacer. El problema de la violencia y del crimen organizado es muy serio", declaró Alberto Fernández en una actividad en Salta.

¿Qué ocurrió esta madrugada en el supermercado de la familia de Antonela Rocuzzo?

En la madrugada de hoy el supermercado de la cadena Único perteneciente a la familia de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, fue atacado en la calle Lavalle, zona oeste de Rosario.

En la puerta del inmueble, la Policía provincial encontró un mensaje dirigido al capitán de la selección argentina. "Messi, te estamos esperando. Javkin también es narco, no te va a cuidar", se puede leer en el texto encontrado por el intendente rosarino.

Pablo Javkin llegó a la zona de los hechos

Pablo Javkin, intendente de Rosario, arribó esta mañana al lugar del ataque, y pronunció el siguiente mensaje: "A mí no me van a correr, yo quiero que todos los que tienen armas las usen, no hay un solo enfrentamiento en Rosario", dijo en declaraciones a medios locales.

"Está muy claro que es fácil hacerle daño a Rosario y que a Rosario no hay un c**..o de ayuda concreta", dijo enojado Javkin y exigió: "Rosario está en la Argentina y en la provincia de Santa Fe y necesita respuestas", remató el intendente de la zona del ataque.

¿Qué dijo el ministro de Seguridad sobre el hecho?

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, admitió los hechos con total acritud: "Los narcos han ganado". La autoridad indicó que lo sucedido fue "un hecho policial típico" de los que se registran en esa región hace dos décadas", pero argumentó que vienen trabajando por muchos añ{os para hacerle frente a la delincuencia y sus efectos sobre la ciudad. "Esto tardó 20 años en instalarse, no se va a desinstalar en 20 minutos...", aseguró.