Tragedia en fiesta navideña: Fallece popular influencer de Disney en pleno evento

La comunidad de Disney se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de una reconocida influencer y creadora de contenidos conocida por su versatilidad y carisma. La joven perdió la vida durante un evento por fiestas navideñas.

Se informó la lamentable pérdida de Dominique Brown, influencer estadounidense, quien convirtió su pasión en su trabajo, compartiendo sus viajes a los parques temáticos de la compañía de Disney y todas sus compras relacionadas con los personajes de animación infantil.

La creadora de contenidos se encontraba en un evento de su empresa y lo que pensó sería una amena celebración por Navidad se convirtió en su final. Dominique se sirvió la comida y minutos después se comenzó a sentir mal por una severa reacción alérgica, en Los Ángeles.

Según testigos, le habían asegurado a la influencer que su plato no contenían ingredientes a los que era alérgica, pero aparecer ello no habría sido del todo cierto: ¡tenía frutos secos! Brown recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y la inmediata llamada al 911, pero no sobrevivió.

Lamentan la tragedia en comida navideña

En declaraciones a Us Weekly, la empresa organizadora de la comida lamento la situación y señaló: "Estamos devastados por el fallecimiento de Dominique Brown, persona muy querida en BoxLunch Collective. Nuestros corazones están con su familia y amigos, y haremos todo lo posible para apoyarlos a ellos y a los miembros de BoxLunch Collective y a nuestro equipo durante este momento doloroso".

Tras la terrible noticia, se impulsó una petición en Change.org para exigir nuevas leyes que incluyan medidas preventivas contra alergias alimentarias en distintos establecimientos de California.

"Las alergias alimentarias son una cuestión de vida o muerte, y necesitamos cambios para evitar tragedias como la de Dominique. Las personas deben poder disfrutar de sus comidas sin miedo", declaró Marcus Medley, amigo cercano de Brown y creador de la petición.

¿Quién era Dominique Brown?

Dominique Brown era una influencer que coleccionaba objetos relacionados con la marca Disney. Incluso creó la comunidad llamado Black Girl Disney, donde otras celebridades de internet con el mismo gusto podían compartir consejos e incluso contó con el apoyo de Mia Von.

Logró contar con más de 21 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Por su parte, el hermano de Brown mediante una publicación en redes sociales ha querido lanzar un mensaje de agradecimiento por las muestras de apoyo de los seguidores, quienes lamentan la pérdida.

De esta manera, un evento navideño terminó en tragedia con la muerte de una influencer de Disney, Dominique Brown. Las autoridades investigan los hechos para esclarecer las circunstancias de su deceso.