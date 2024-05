¡Trágico! Niños y abuela pierden la vida en un terrible incendio: Los encontraron abrazados

Una verdadera tragedia sacudió el estado de Michoacán, en México, luego de que se reportara un incendio, en donde seis niños y una abuela perdieron la vida. Lo más escalofriante del hecho salió a la luz cuando se reportó que los fallecidos se encontraban abrazados.

De acuerdo a los reportes policiales, la casa donde ocurrió el incidente era de madera, y se ubicaba en una zona muy pobre de la ciudad de Morelia, conocida como Lomas de la Aldea,.

Los primeros informes de vecinos dieron a conocer que en horas de la madrugada, percibieron un fuerte olor a gas, que fue seguido por un fuerte estallido, que desató el horror en el barrio.

Los pobladores de la zona se despertaron a las 4:30 horas, percatándose que un gran incendio se había desatado en una de las viviendas del sector. Si bien en un principio llamaron a los bomberos, estos tardaron en llegar.

Tras esto, se desató la desesperación entre los presentes, que intentaron apagar las llamas por sus propios medios, sin conseguirlo.

Una vez llegaron autoridades de rescate, estas cesaron con el fuego, y procedieron a buscar víctimas en la vivienda. La escena que encontraron fue verdaderamente terrorífica.

En uno de los cuartos, se encontraban Roberto, Ángel, Ricardo, Birlan, Tadeo y Santiago, seis menores de edad que se encontraban abrazados y sin vida, víctimas de las brutales quemaduras presentadas ante el fuego.

A su lado, se encontraba Grisel, de 66 años, quien se encargaba de los menores y sería nadie menos que su abuelita. Esta cuidaba a los pequeños ante el abandono por parte de sus padres.

Una vez el caso se viralizó, en redes sociales usuarios llegaron a ubicar a la madre de los menores fallecidos, a la cual atacaron de forma masiva. La cantidad de insultos y señalamientos fue tal, que la presunta progenitora de los pequeños respondió.

"Todos podrán juzgar mi vida y decir lo que sea, pero mis bebés eran todo lo que yo tenía en esta maldita vida, trabajé, viví y sufrí para que ellos no les faltarán nada, y lamentablemente se me fueron y es dolor que no se lo deseo a nadie", escribió en Facebook.