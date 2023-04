Trump presenta demanda multimillonaria contra testigo clave en su imputación

12/04/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

El ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado una demanda por $500 millones de dólares contra su ex abogado, Michael Cohen, alegando que Cohen violó el acuerdo de confidencialidad y reveló información privada del exmandatario. Cohen es un testigo clave en el caso por el cual Trump fue imputado la semana pasada por la justicia de Nueva York, en el que se le acusa de 34 delitos de falsificación relacionados con un pago en negro a la actriz porno Stormy Daniels antes de las elecciones de 2016. El ex abogado del magnate republicano arregló la entrega de 130.000 dólares a Daniels a cambio de su silencio sobre una cita que ella asegura haber tenido con Trump en 2006.

La demanda presentada ante un tribunal federal en Florida, acusa a Cohen de difundir falsedades que "pueden ser embarazosas o perjudiciales" para el exmandatario, y que su reputación ha sufrido "un gran daño" por el incumplimiento del acuerdo de confidencialidad. Trump busca un juicio con jurado y una compensación que "se espera que supere sustancialmente los 500 millones de dólares". Trump ha negado cualquier delito y ha declarado que es víctima de una "caza de brujas" política por parte del fiscal del distrito de Manhattan, con la intención de hacer descarrilar su campaña presidencial.

Cohen, de 56 años, fue condenado a tres años de cárcel por varios delitos, entre ellos el caso del pago a Daniels y un cargo de evasión fiscal. Se espera que sea un testigo estrella de la acusación si la causa penal contra Trump en Manhattan llega a juicio. Trump, de 76 años, ha estado implicado en decenas de pleitos en las últimas décadas y tiene un largo historial de ataques a sus oponentes en los tribunales. A pesar de ser el primer expresidente en la historia de Estados Unidos en ser procesado penalmente, el ex mandatario se declaró no culpable de los cargos el 4 de abril en un tribunal de Manhattan.