Donald Trump: Stormy Daniels dice que expresidente de EE.UU. no debe ir a prisión

09/04/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

La actriz de cine para adultos, Stormy Daniels, concedió una entrevista luego de las imputaciones contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por haber mantenido una presunta relación sexual y querer encubrirla con sobornos en plena campaña electoral de 2016; mencionando que no "merece" ir a la cárcel.

De acuerdo a ello, Daniels, sostuvo que Trump no debería ir a prisión, puesto que consideró que los delitos que supuestamente perpetró en su contra sean dignos para llevar a cabo dicha sentencia. "No creo que sus crímenes contra mí sean dignos de encarcelamiento", apuntó.

Testificaría nuevamente

Por otra parte, Daniels indicó que ninguna persona con el cargo que ostente debe ser consecuente de sus actos y enfrentar a la justicia por igual. Además, enfatizó que si es citada nuevamente por la autoridades, testificaría frente a el exjefe de Estado.

"El rey ha sido destronado, ya no es intocable. Nadie debería ser intocable, no importa cuál sea la descripción de su trabajo, ya sea el presidente, debe ser responsable de sus acciones. Es desalentador, pero lo espero con ansias, no tengo nada que ocultar. Soy la única que ha estado diciendo la verdad", declaró en el programa Piers Morgan Uncensored.

Trump se defiende

El magnate sostuvo frente al juez de Manhattan, Juan Manuel Merchan, que la nación norteamericana está sumida en el "infierno" y que durante su gestión, el "único delito" que perpetró fue "defender" a su país frente a quienes intentaron "destruirlo".

Por ende, Trump señaló que no puede "creer" que se vea sumergido y sea el primer jefe de Estado (en actividad o retiro) en la historia de EE.UU. en acarrear cargos penales, en los que se estableció que supuestamente quiso encubrir los registros mercantiles que iban dirigidos a Daniels para que no difunda sus encuentros; quebrantando las leyes estatales y, sobre todo, electorales.

"El único delito que he cometido es haber defendido sin miedo a nuestro país frente a quienes intentan destruirlo. Nunca pensé que esto pudiera ocurrir y América se está yendo al infierno", afirmó.

Asimismo, demandó que los políticos de dicha ideología, no respetan el "sistema de justicia"; ya que no "siguen la ley" y que eso, se utiliza para triunfar en la carrera por llegar a la Casa Blanca. En ese sentido, manifestó que no "permitirá" que perjudiquen sus proyectos, que es "volver a hacer grande a América (Estados Unidos)".

"Somos un país en declive y ahora la izquierda radical quiere interferir en nuestro proceso electoral. Ellos no siguen la ley, porque el sistema de justicia de EE.UU. ya no tiene ley y se usa para ganar elecciones, pero no tengo la menor intención de permitirlo, porque volveremos a hacer grande a América".

De esta manera, Stormy Daniels aseveró que Donald Trump no debería ir a prisión por los presuntos delitos que cometió en su contra; sin embargo, aseguró que testificaría frente al exmandatario nuevamente.