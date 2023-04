Donald Trump: "El único delito que he cometido ha sido defender a Estados Unidos de quienes intentan destruirlo"

05/04/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, compareció ante la Corte de Nueva York sobre la denuncia de los presuntos sobornos a la actriz para adultos, Stormy Daniels, en su campaña por ser mandatario en 2016 para ocultar una relación sexual que mantenían ambos.

De acuerdo a ello, el magnate sostuvo frente al juez de Manhattan, Juan Manuel Merchan, que la nación norteamericana está sumida en el "infierno" y que durante su gestión, el "único delito" que perpetró fue "defender" a su país frente a quienes intentaron "destruirlo".

Por ende, Trump señaló que no puede "creer" que se vea sumergido y sea el primer jefe de Estado (en actividad o retiro) en la historia de EE.UU. en acarrear cargos penales, en los que se estableció que supuestamente quiso encubrir los registros mercantiles que iban dirigidos a Daniels para que no difunda sus encuentros; quebrantando las leyes estatales y, sobre todo, electorales.

"El único delito que he cometido es haber defendido sin miedo a nuestro país frente a quienes intentan destruirlo. Nunca pensé que esto pudiera ocurrir y América se está yendo al infierno", declaró en sus alegatos.

Señala que quieren mancillar su carrera electoral

Por otra parte, mencionó que las imputaciones vienen siendo orquestadas por un sector de la "izquierda radical", que pretende, según él, no dejarlo participar de los comicios a la presidencia en 2024.

Asimismo, demandó que los políticos de dicha ideología, no respetan el "sistema de justicia"; ya que no "siguen la ley" y que eso, se utiliza para triunfar en la carrera por llegar a la Casa Blanca. En ese sentido, manifestó que no "permitirá" que perjudiquen sus proyectos, que es "volver a hacer grande a América (Estados Unidos)".

"Somos un país en declive y ahora la izquierda radical quiere interferir en nuestro proceso electoral. Ellos no siguen la ley, porque el sistema de justicia de EE.UU. ya no tiene ley y se usa para ganar elecciones, pero no tengo la menor intención de permitirlo, porque volveremos a hacer grande a América", apuntó enérgicamente.

De esta manera, Donald Trump se defendió de las imputaciones en su contra por la Fiscalía y señaló que cometió el "delito de resguardar" a su país de "quienes intentan destruirlo", en medio de las investigaciones por presuntamente entregar dinero a una actriz porno en su campaña electoral de 2016 para encubrir una relación que tuvieron. Denunció que la "izquierda radical" se halla detrás de todo para no dejarlo participar de las elecciones para la presidencia en 2024.