¡Alarmante! Alcaldesa de Lince denuncia haber recibido amenazas del 'Tren de Aragua'

La alcaldesa de Lince, Malca Schnaiderman, denunció haber recibido amenazas por parte de la organización criminal del Tren de Aragua tras los resultados de la declaratoria del estado de emergencia contra la trata de personas en el distrito.

Las palabras de la burgomaestre tuvieron lugar en entrevista para TV Perú, donde reveló que estas iniciaron luego de que se ejecutara el cierre de discotecas y hostales donde solían atender a las meretrices.

"Sí he tenido amenazas de ellos porque hemos cerrado varias discotecas, varios hostales donde se atendían a las meretrices. He tenido amenazas de este tipo", declaró.

En esa misma línea, la alcaldesa de Lince detalló que estas medidas aplicadas contra la trata de personas habría generado que el Tren de Aragua registre una gran pérdida de dinero.

Y es que, de acuerdo con las declaraciones de Malca Schnaiderman, la declaratoria del estado de emergencia en el distrito ha conseguido reducir actividades delictivas como el cobro de cupos y las extorsiones que llevaba a cabo esta organización criminal.

Cabe decir que, lamentablemente, Malca Schnaiderman no ha sido la única alcaldesa en ser víctima de amenazas por parte de bandas delincuenciales en la capital.

Como se recuerda, el burgomaestre de Comas, Ulises Villegas, denunció a inicios de febrero que estaba siendo amenazado para que abre el mercado Chacra Cerro y otros negocios ilegales.

De acuerdo con su testimonio, ha estado recibiendo videos y audios donde este grupo de extorsionadores garantizan que atentarán contra su vida si no cumple con sus exigencias. Sin embargo, pese a esta serie de amenazas, la autoridad distrital afirma que ello no ocurrirá durante su gestión en el distrito.

"Yo ya estaba dentro de la municipalidad y me llega un audio diciendo que hoy iba a morir. Me han mandado videos, audios, amenazas diversos para que este prostíbulo, el Palmeras Vip, siga funcionando, algo que no va a pasar. Mientras yo sea alcalde, no va a pasar", declaró.