"Vas a morir": Alcalde de Comas recibe amenazas para abrir mercado Chacra Cerro y negocios ilegales

El alcalde de Comas, Ulises Villegas, ha denunciado que es víctima de amenazas por parte delincuentes que exigen la apertura mercado Chacra Cerro y otros negocios ilegales en el distrito.

De acuerdo con el relato del propio burgomaestre, ha estado recibiendo videos y audios donde este grupo de extorsionadores garantizan que atentarán contra su vida si no cumple con sus exigencias.

Una de ellas sería la continuidad de un prostíbulo ubicado en Comas. Sin embargo, pese a esta serie de amenazas, el alcalde Ulises Villegas afirma que ello no ocurrirá durante su gestión en el distrito.

"Yo ya estaba dentro de la municipalidad y me llega un audio diciendo que hoy iba a morir. Me han mandado videos, audios, amenazas diversos para que este prostíbulo, el Palmeras Vip, siga funcionando, algo que no va a pasar. Mientras yo sea alcalde, no va a pasar", declaró.