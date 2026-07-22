Incendio en Manzanilla: Negocio de un miembro habría originado rivalidad, señala Revoredo

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El incendio que arrasó con la vivienda de la familia Vilches en la urbanización Manzanilla, distrito de La Victoria, continúa revelando nuevas aristas que agravan aún más las motivaciones detrás del atentado.

En entrevista con Exitosa, el general PNP Víctor Revoredo sostuvo que el siniestro habría sido ocasionado por alguien con la intención de amedrentar a uno de los miembros de la familia afectada, debido a un negocio alterno al que se dedicaba. Según el oficial, este acto buscaba consolidar hegemonía en la zona y terminó convirtiéndose en una tragedia de proporciones devastadoras.

La hipótesis de Revoredo

Revoredo explicó que la "sostenibilidad" de uno de los integrantes de la familia en su actividad económica habría generado una rivalidad insana con otro grupo del sector.

"Es una hipótesis técnica. Por el lugar, es muy fácil que una llama haga contacto: hay cartón, madera y todo lo que es inflamable", señaló.

El general agregó que la acción de amedrentamiento pasó a convertirse en un hecho criminal y que los responsable enfrentarían gravísimos cargos por los agravantes en el delito cometido.

"Acá la amedrentación que pudo haber tenido esa persona para querer tener la supremacía de un espacio, pasó a ser un ente de carácter criminal, una acción directa para hacer daño, lo que califica como un homicidio calificado, agravado por la cantidad de víctimas, el perfil de las mismas donde ha habido menores y el medio empleado".

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista para Exitosa, el general PNP Víctor Revoredo, manifestó que el incendio en Manzanilla habría sido ocasionado por alguien con la intención de amedrentar a uno de los miembros de la familia afectada por un negocio alterno al que se... pic.twitter.com/fbi5dAbXnI — Exitosa Noticias (@exitosape) July 23, 2026

Un ataque devastador

La hipótesis policial se suma a las versiones iniciales que apuntaban a un ataque de extorsionadores. Vecinos denunciaron que la familia Vilches venía recibiendo amenazas vinculadas al cobro de cupos en el transporte informal de Gamarra.

Según testimonios, sujetos en motocicletas habrían incendiado mototaxis estacionadas cerca de la vivienda, lo que provocó la rápida propagación del fuego en una casa construida principalmente de madera y utilizada también como almacén de colchones.

El saldo fue trágico: diez integrantes de la familia Vilches fallecieron, entre ellos cinco menores de edad. Solo siete personas lograron escapar de las llamas. La magnitud del hecho generó indignación y dolor en la comunidad, que exige justicia y acciones inmediatas contra las mafias de extorsión.

Keiko Fujimori acudió a la escena

La presidenta electa Keiko Fujimori acudió al lugar del siniestro y calificó la tragedia como una "matanza terrible", anunciando que la seguridad ciudadana será prioridad en su gestión y que convocará a su primer Consejo de Ministros el 29 de julio con este tema como eje central.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | La presidenta electa llegó a la zona de Manzanilla, en La Victoria, donde este miércoles se registró un incendio que acabó con la vida de 10 personas. Sobre ello, la próxima mandataria consideró que se trata de una matanza y que, ante el pedido de justicia y... pic.twitter.com/PW0HeOPeVl — Exitosa Noticias (@exitosape) July 22, 2026

La hipótesis planteada por el general Víctor Revoredo agrava la situación al vincular directamente la tragedia con una rivalidad por negocios en la zona, lo que convierte el incendio en un acto de amedrentamiento que derivó en homicidio calificado.

El caso expone la vulnerabilidad de las familias frente al crimen organizado y la precariedad habitacional, y se convierte en un símbolo de los desafíos que enfrenta Lima frente a la extorsión y la violencia urbana. La tragedia en Manzanilla marca un punto crítico en la agenda de seguridad ciudadana y exige respuestas contundentes de las autoridades.