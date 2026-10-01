Gamarra advierte desplome en la industria textil tras caída de la producción por El Niño

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El sector textil y de confecciones enfrenta una de las etapas más críticas del año tras registrar una caída drástica en las ventas durante la campaña de invierno. Las inusuales condiciones climáticas asociadas al fenómeno El Niño impactaron de manera directa en la demanda de prendas de abrigo, generando un estancamiento en la producción que compromete la liquidez de miles de micro y pequeños empresarios que operan en el emporio comercial.

Impacto de las pérdidas millonarias y la urgencia de financiamiento para las Mipymes

El impacto económico en el emporio comercial asciende a un acumulado alarmante que compromete la continuidad operacional de los microempresarios. La dirigencia gremial explicó que la temporada de invierno representa la segunda fecha comercial más relevante del año después de las fiestas navideñas, por lo que el estancamiento del stock en prendas terminadas y telas ha generado una pérdida estimada de S/1.000 millones.

Ante este panorama, las organizaciones del sector solicitaron al Ejecutivo la ejecución de salvavidas financieros adaptados a las condiciones reales del microempresario. La principal demanda se centra en la apertura de líneas de crédito con tasas preferenciales y la garantía del Estado, evitando los sesgos de programas anteriores que no lograron coberturar al segmento de la micro y pequeña empresa de manera efectiva.

Asimismo, los representantes de la confección demandaron la inmediata instalación de una mesa de trabajo con el Ministerio de la Producción. El objetivo primordial de este espacio de diálogo radica en reglamentar las acciones de apoyo en el marco de la declaratoria de emergencia, asegurando que los recursos y facilidades normativas se desplieguen antes de que se profundice la quiebra de talleres.

Estrategias de colocación de inventario y aceleración de compras estatales

Para amortiguar la contracción del mercado interno, la dirigencia planteó la necesidad de acelerar las adquisiciones públicas mediante el programa Compras a Mipérú. Los confeccionistas precisaron que los pedidos orientados a la indumentaria escolar del próximo ciclo lectivo deben gestionarse con meses de anticipación, advirtiendo que la demora en las licitaciones oficiales impedirá atender a tiempo la demanda de las instituciones educativas públicas en marzo.

Como medida complementaria para liquidar los grandes volúmenes de mercadería almacenada, el emporio propone la organización de ferias comerciales itinerantes en las principales ciudades del sur del país, tales como Cusco y Arequipa. Esta iniciativa busca redistribuir la oferta invernal hacia regiones con temperaturas más bajas, contando con el respaldo logístico de las autoridades gubernamentales.

En ese sentido, Gamarra aguarda una respuesta concreta por parte de las autoridades gubernamentales para implementar medidas de reactivación que permitan proteger los miles de empleos que genera la industria textil en todo el país.