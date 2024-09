Los Olivos: Extorsionadores asesinan a balazos a conductor por no pagar cupo de S/7 diarios

Un nuevo violento caso se registró en Lima Norte. El conductor de una combi tuvo un trágico final tras ser acribillado por extorsionadores al no pagar a tiempo el cupo de 7 soles que diariamente le exigían para no atentar contra su vida.

Según los primeros reportes, el terrible suceso ocurrió la noche del domingo 22 de setiembre, cuando el transportista de tan solo 21 años, identificado como Jorge Alexander Ríos, se encontraba esperando pasajeros para terminar su jornada laboral hasta que de pronto fue interceptado por los delincuentes a la altura de la Urb. Pro, en Los Olivos.

Los criminales dispararon a quemarropa contra el conductor porque no toleraron que demorara dos días en pagarles el cupo de 7 soles. Tras la atroz balacera, Jorge Ríos fue trasladado de inmediato al hospital Sergio Bernales, en Comas, donde falleció al día siguiente a causa de las graves heridas. Un compañero suyo también fue herido.

La esposa del transportista, entre lágrimas, relató a la prensa que Ríos nunca se negó a pagar el monto que los extorsionadores le exigían a diario, pero se retrasó porque el carro con el que salía a trabajar presentaba fallas mecánicas.

"Yo desde ahí empecé a pagar 7 soles diarios. El día sábado y domingo no llegamos a pagar porque el carro se había dañado, pero ellos no me llegaron a contestar, simplemente mataron a mi esposo. Por esos 7 soles mataron a mi esposo, simplemente fueron a donde él hacía cola y le quitaron la vida", relató la viuda del joven conductor, quien deja en orfandad a tres hijos.