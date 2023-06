Los Olivos: ¡Insólito! Policías realizan disparos al aire mientras beben licor en plena vía pública

Los vecinos de la urbanización El Amauta en el distrito de Los Olivos vivieron duros momentos de tensión luego de que tres policías comenzaran a realizar disparos al aire la madrugada del último sábado.

Al percatarse de la situación, Víctor Villena Huamán salió de su vivienda para intentar evitar que continuen los disparos; sin embargo, una de las balas impactó contra él y resultó herido.

Los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron identificados como Antonio Salvador Vargas Huanay (27), Juan Daniel Mamani Condori (25) y Diego Pacheco Gonzales (25).

"Baje a decirle a los señores (...) que se calmen, que dejen de disparar porque hay gente que se está asustando. Él defrente me saca un arma, me apunta y me dice 'qué te crees tú'", contó uno de los vecinos.