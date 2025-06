Andrea Cordero, ex de Renato Tapia, se proclama "madre y padre" de su hija: "Porque cuando se cría con amor..."

16/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En un Día del Padre que prometía ser solo de celebración, Andrea Cordero, la expareja y madre de la hija mayor del futbolista Renato Tapia, soltó una bomba en sus redes sociales que ha hecho temblar el mundo de la farándula. Lo que era una tierna felicitación se convirtió en un mensaje con tremenda indirecta.

El contundente mensaje de Andrea Cordero

Mientras muchos celebraban a los papás con asados y regalos, Andrea Cordero decidió usar el Día del Padre para hacer una declaración pública que no pasó desapercibida.

Con un post extenso en sus redes sociales, la joven afirmó que ella asume el rol de "madre y padre" para su pequeña. "Hoy celebro el rol más desafiante y hermoso que la vida me regaló: ser madre y padre a la vez", escribió, dejando claro su sentir.

Pero la cosa no quedó ahí. En su publicación, Andrea Cordero no se guardó nada y añadió: "Porque cuando se cría con amor, no importa cuántos seamos, sino cuánto estamos, y cuánto amamos". Una indirecta que llegó más directa que un pase de gol.

Ella añadió una frase lapidaria que resonó fuerte entre sus seguidores: "Porque cuando se cría con amor, no importa cuántos seamos, sino cuánto estamos, y cuánto amamos". Este mensaje ha sido interpretado por muchos como un claro llamado de atención a Renato Tapia, con quien terminó su relación hace algún tiempo.

Andrea Cordero, la ex de Renato Tapia, se proclama "madre y padre" de su hija

Tapia anunció fin de su relación con Andrea Cordero

Recordemos que a mediados del año pasado, Renato Tapia confirmó el fin de su matrimonio con Andrea Cordero. En ese momento, el futbolista del Al Wasl había comunicado públicamente:

"Quiero hacer de conocimiento público que hace un tiempo mi relación ha terminado. Si bien ya no somos pareja, trabajaré siempre por el bienestar y el crecimiento de nuestra hija".

También dejó en claro que no hablará más del tema con nadie y pidió respeto por su tranquilidad y la de su familia. "Al ser un tema complejo a nivel personal, no daré más declaraciones en relación al mismo y pido respeten la tranquilidad de los que me rodean, por lo que les agradezco anticipadamente su comprensión", finaliza el post.

De esta manera, la publicación de Andrea Cordero, la expareja de Renato Tapia, en el Día del Padre, generó un revuelo mediático con su firme postura al proclamarse "madre y padre" de su hija.