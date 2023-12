¡No se lo esperaban! Vecinos queman motocicleta de delincuentes que hirieron a un hombre para robarle

Un nuevo hecho delictivo conmocionó a los vecinos del Callao, quienes cansados de la inseguridad ciudadana optaron por tomar justicia con sus propias manos, quemando la motocicleta de un grupo de delincuentes que hirieron a un hombre para robarle.

En declaraciones para Exitosa, un vecino de la víctima señaló que los robos en esa zona iniciaron durante la noche, siendo los propietarios del condominio 'Villanova' los principales afectados por los ataques de estos delincuentes.

Asimismo, manifestó su indignación al no contar con resguardo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Serenazgo sobre todo porque en esa zona vive gran cantidad de gente, la cual se siente abandonada ante tanta delincuencia.

"Hay un momento en el que ya, nosotros mismos, la misma población como no tenemos la seguridad, mira la cantidad de gente que vive acá y no hay ningún patrullero, ninguna garita de Serenazgo, no hay nada, estamos prácticamente abandonados", agregó.