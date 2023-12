(VIDEO) Samantha Batallanos: Esta fue la aterradora confesión de la modelo en comisaría tras agresión de Maicelo

12/12/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La modelo Samantha Batallanos denunció por agresión física y psicológica a su expareja Jonathan Maicelo en la comisaría de San Isidro, donde su aterradora confesión fue transmitida por 'Magaly Tv La Firme'.

¡De terror!

La farándula peruana quedó impactada luego de que se revelara un nuevo caso de agresión en una pareja que aparentaba pura felicidad. Jonathan Maicelo habría agredido a "manotazos y puñetes" a su expareja Samantha Batallanos.

El hecho sucedió a las afueras de uno de uno de los restaurantes del boxeador, quien se mostró ofuscado y hablando groserías a su exnovia por un trabajo de fotografía que tenía en una locación que no era de su agrado.

Después de 15 horas y en la madrugada del viernes 8 de diciembre, la modelo se acercó a la comisaría de San Isidro para presentar su denuncia. Según dijo, no es la primera vez que sufre agresión por parte de Maicelo.

El equipo periodístico de Magaly Medina decidió acompañarla y logró registrar todas las declaraciones que ella dio dentro de la dependencia policial. Inicialmente, contó cómo Jonathan la golpeó en el taxi.

"Agarra el taxi, la puerta del taxi, viene agresivamente, porque él ya estaba bien furioso, estaba súper agresivo y me comienza a lastimar el brazo, mete a empujones al carro y se mete él también. Y yo me quedo así, me dice que ch*cha me miras. Me agarra de los pelos y comienza a forcejear, a jalarme los pelos horrible", dijo inicialmente.

"Solo quería llorar"

Posteriormente, relató los terribles sentimientos que tuvo en ese momento, confesando que sintió el "odio" del boxeador profesional, quién también la denunció por maltrato psicológico.

"Si me tocan acá (agarrándose la cabeza), siento que tengo un tipo de contusión. Y me hizo esta herida también en el ojo. Y no me soltaba y el taxista como si nada estuviera pasando [...] Sentía con que odio me trataba. Ni siquiera siento que es una razón por la cual me debió tratar así ¿no?", agregó.

Finalmente dejó en claro que hasta tuvo que escaparse de su expareja cuando la unidad móvil paró en uno de los semáforos.

"Yo bajé en shock, llorando a mares, tuve que caminar hasta la pista y me metí a cualquier taxi y el taxista me preguntaba a dónde ir no no sabía qué hacer, solo quería llorar", finalizó.

De esta manera, Samantha Batallanos denunció por agresión física y psicológica a su expareja Jonathan Maicelo en la comisaría de San Isidro, donde su aterradora confesión fue transmitida por 'Magaly Tv La Firme'.