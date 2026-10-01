Motociclista muere atropellado en Independencia y familia acusa a bus de "El Chino" por mortal accidente

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un joven motociclista murió atropellado durante la noche del miércoles en la vía auxiliar de la Panamericana Norte, en Independencia. La familia de la víctima señala que el responsable sería un bus conocido como "El Chino", cuyo conductor habría continuado su recorrido tras el accidente.

La víctima fue identificada como Carlos Antonio Ochoa Mendoza, de 20 años. Según sus familiares, el joven se desplazaba a bordo de su motocicleta alrededor de las 11:30 de la noche, cuando ocurrió el accidente en la avenida Alfredo Mendiola, cerca del óvalo Izaguirre.

Accidente mortal en Independencia

De acuerdo con el relato de familiares y testigos de la zona, un bus de la empresa de transportes conocida como "El Chino" habría cerrado el paso al motociclista mientras circulaba por la vía auxiliar. El vehículo habría terminado atropellándolo y, según vecinos, lo habría arrollado hasta en dos oportunidades.

El impacto provocó que el joven perdiera la vida de manera inmediata. Tras el accidente, el bus presuntamente no se habría detenido para auxiliar a la víctima y habría continuado su recorrido, por lo que la familia busca determinar la identidad del conductor y obtener información que permita esclarecer lo ocurrido.

Uno de los familiares explicó que el joven habría sido afectado por una maniobra del conductor, quien presuntamente intentaba ganar pasajeros. "El Chino, eso es una empresa que lastimosamente maneja horrible, él ha estado manejando con la moto lineal y le ha cerrado por ganar pasajero quizá, y la cosa es que el carro lo ha atropellado. Pedimos las cámaras de seguridad", dijo.

Ante esta situación, los familiares solicitaron a la Municipalidad de Independencia facilitar las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en la zona. Su objetivo es identificar al vehículo involucrado y obtener información que permita determinar las circunstancias exactas del accidente y establecer responsabilidades.

🔴🔵 Motociclista murió tras ser atropellado en Independencia. Su familia acusa al bus "El Chino" de provocar el mortal accidente y exige justicia.



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Asimismo, los deudos denunciaron que la zona presentaría deficiencias de señalización, mientras actualmente se realizan trabajos de mantenimiento en la avenida Alfredo Mendiola. Entre lágrimas, pidieron que el caso no quede impune y que las autoridades ayuden a esclarecer la muerte del joven.

Finalmente, la familia de Carlos Antonio Ochoa Mendoza pidió justicia y que el conductor involucrado pueda responder ante las autoridades por el accidente que terminó con la vida del motociclista. Los deudos esperan que las imágenes de las cámaras de seguridad permitan avanzar con las investigaciones y determinar qué ocurrió aquella noche.