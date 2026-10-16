Detienen a tres policías por presunta coima para frenar denuncia de agresión sexual

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Tres suboficiales de la Policía Nacional fueron detenidos preliminarmente en Piura por una investigación sobre el presunto cobro de una coima para frenar una denuncia por agresión sexual. El caso comprende hechos ocurridos en marzo de 2026 en el distrito de La Matanza, provincia de Morropón.

Investigación por presuntos pagos para detener la denuncia

Según información de Exitosa, la investigación señala que los policías habrían recibido S/800 como comisión de un pago de S/2.000 relacionado con una negociación para que la mujer desistiera de la denuncia. Las diligencias también incluyen presuntas coordinaciones y transferencias de dinero mediante la aplicación Yape.

Los efectivos investigados son Dilmer Pacherrez Córdova, Jhon Henrry Crisanto Juárez y Omar David Aguirre Ipanaqué. De acuerdo con la información difundida por Infobae, dos de ellos fueron intervenidos en la comisaría de La Matanza, mientras que el tercero fue detenido en una vivienda.

La investigación también comprende a Víctor Hugo Sullón Antón y Héctor Alexander Ruiz Ramos, quienes fueron señalados en la denuncia por presunta agresión sexual. Las autoridades buscan establecer cómo se realizaron las coordinaciones y cuál habría sido la participación de cada persona en los hechos investigados.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Se reportó desde Piura que tres oficiales de la Policía fueron detenidos por favorecer a denunciados por agresión sexual.



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Diligencias fiscales y situación de los investigados

Las diligencias incluyeron detenciones preliminares, allanamientos, registros e incautaciones. Entre los elementos recogidos figuran teléfonos celulares y documentación que podrían contribuir a esclarecer las presuntas coordinaciones entre los involucrados. También se dispusieron medidas relacionadas con el levantamiento del secreto de las comunicaciones.

Los hechos investigados se remontan al 23 y 24 de marzo del 2026. Esta negociación habría incluido un pedido de dinero presentado como reparación civil y posteriores coordinaciones para evitar que la denuncia continuara. Estos aspectos forman parte de las pesquisas y deben ser esclarecidos por las autoridades competentes.

La investigación se desarrolla por el presunto delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial. La detención preliminar permite avanzar con las diligencias, pero no determina por sí misma la culpabilidad de los efectivos. Corresponde a las autoridades establecer las responsabilidades individuales conforme avance el caso.

El caso de los tres policías detenidos en Piura reúne dos aspectos centrales: la presunta recepción de dinero para frenar una denuncia por agresión sexual y las diligencias para identificar cómo se realizaron los pagos. La investigación fiscal deberá determinar los hechos y la eventual responsabilidad de los involucrados.