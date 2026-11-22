22/11/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Dos agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) fueron intervenidos en los establecimientos penitenciarios de Challapalca, en Tacna, y Varones de Arequipa, tras detectarse que presuntamente intentaban ingresar objetos prohibidos. Los casos fueron comunicados a las autoridades correspondientes para las investigaciones.

Agente fue intervenido con presuntas sustancias ilícitas en Challapalca

El primer caso ocurrió durante la revisión corporal al personal que ingresaba al penal de Challapalca. Según informó Diario Correo, un trabajador identificado con las iniciales Y. P. L. llevaba tres envoltorios con presuntas sustancias ilícitas, además de una cajetilla que contenía 20 cigarrillos.

Tras el hallazgo, el hecho fue comunicado a la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía para las diligencias correspondientes. Asimismo, el INPE dispuso la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario y la separación temporal del trabajador mientras se desarrollan las investigaciones.

La primera intervención ocurrió en el penal de Challapalca.

Posteriormente, el personal penitenciario realizó una revisión inopinada en el pabellón 3 del establecimiento. Durante esta intervención, encontró un paquete escondido en el techo del área de tópico, que contenía diversos equipos y accesorios que estaban prohibidos dentro del recinto.

Entre los objetos incautados había cuatro celulares, tres cargadores de equipo, un router, dos cargadores de router y un módem. También se encontraron una hoja de sierra, cinco metros de cable de internet, dos cables artesanales, seis láminas de fierro y un barrote metálico.

Objetos retenidos.

Otro agente ocultaba dos celulares en su chaleco en Arequipa

Un segundo caso se registró en el penal de Varones de Arequipa, ubicado en el distrito de Socabaya. Allí, un agente de seguridad identificado con las iniciales M. Q. C. fue intervenido luego de que se detectaran dos teléfonos celulares escondidos en la parte posterior de su chaleco táctico.

El hallazgo se produjo durante los controles realizados al personal penitenciario. De acuerdo con la información difundida, los equipos estaban ocultos en la vestimenta del trabajador, por lo que el hecho fue comunicado a las autoridades correspondientes para las diligencias de ley.

El segundo implicado ocultaba los celulares en su chaleco.

Las dos intervenciones se registraron en establecimientos penitenciarios de distintas regiones del país y estuvieron relacionadas con el presunto ingreso de objetos prohibidos. En Challapalca se reportaron sustancias ilícitas y cigarrillos, mientras que en Arequipa fueron encontrados dos celulares.

Los casos involucran a dos trabajadores del INPE y ocurrieron durante los controles de seguridad penitenciaria en Tacna y Arequipa. Las investigaciones y diligencias correspondientes quedaron a cargo de las autoridades, mientras que en Challapalca también se dispuso un procedimiento administrativo contra el agente intervenido.