Abogado de Alejandro Toledo denuncia maltratos del INPE: "Presentamos una queja al ministro de justicia"

Alejandro Toledo se convirtió en noticia en las últimas horas luego de sufrir una descompensación durante la audiencia que se llevaba a cabo por el caso Interoceánica. Ahora, el abogado del exmandatario se pronunció para denunciar maltratos por parte del INPE.

Como se aprecia en las imágenes, el otrora presidente hizo una pausa en su declaración para manifestar que se sentía mal de salud por lo que comenzó a pedir ayuda. Incluso, se le ve insultando a un miembro del personal del Penal que intentó brindarle ayuda.

Por ello, Roberto Su, abogado de Alejandro Toledo, conversó con el programa 'Informamos y Opinamos' de Exitosa donde dio a conocer nuevos detalles del estado de su defendido. Durante su entrevista, el letrado aseguró que desde hace algunos meses existe una especie de maltrato por parte del INPE.

El defensor legal de exlíder de Perú Posible señaló incluso que han presentado una queja ante el ministro de Justicia por las irregularidades que ha reportado en las semanas más recientes.

"El señor Toledo hace un año pide ir para que le hagan exámenes, el Tribunal Constitucional ya ordenó que el INPE tome una decisión y le ha dicho que decidan para que vaya a un clínica, pero no cumple con dar las razones, simplemente no responde", inició.

"Hemos presentado una queja al ministro de justicia hace 20 días y la hemos reiterado el día de hoy poniéndolo en conocimiento estos acontecimientos. Hay muchas cosas que están ocurriendo que nosotros no la comentamos porque el señor Toledo no quiere que se haga público porque no quiere que se está victimizando ante la opinión pública", agregó.