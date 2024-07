Familia de Alejandro Toledo inició coordinaciones para trasladarlo de emergencia a Hospital de Vitarte

En exclusiva para Exitosa, el abogado de Alejandro Toledo informó que los familiares del expresidente iniciaron coordinaciones para que sea trasladado de emergencia al Hospital de Ate Vitarte tras sufrir una descompensación en audiencia del caso Interoceánica.

En conversación con Karina Novoa, Roberto Su informó que asistió al Penal de Barbadillo tras la descompensación de su patrocinado y lo encontró postrado en una cama. Según informó, presentaba temblores, hormigueos en los dedos y se encontraba completamente atemorizado.

A raíz de este suceso, la defensa legal del exmandatario declaró que su familia inició un trámite con el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) para que sea trasladado de emergencia al Hospital de Ate Vitarte.

Y es que, como recuerda Su, el exmandatario presenta diversas dolencias como su diagnóstico de cáncer, diabetes e hipertensión, que, según indicó el especialista, sería la causante de su última descompensación.

En la entrevista, el hombre de las letras también aprovechó en criticar al Inpe por presuntamente no contar con médicos que atiendan la emergencia de su defendido y que, por esta razón, no puedan autorizar su salida.

"Lo que me preocupa es que, al llegar al penal, no había médico. No estaba el director. Yo he salido y no había una solución de traslado porque si no hay un médico que firme, no sale", sostuvo.