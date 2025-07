Acta de JNJ sobre Patricia Benavides: No es obligatorio que la secretaria esté presente en la sesión, afirma su abogado

En entrevista con Exitosa, el abogado de Patricia Benavides, Juan Peña, indicó que, según el reglamento del Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), no es obligatoria la presencia de la secretaria general en las sesiones.

En conversación con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', el letrado indicó que, el acta que restituía a Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación, es válida porque cuenta con la firma de Giovanna María Díaz Revilla, a pesar de no estar presente en la sesión.

Del mismo modo, Peña cuestionó que se busque "deslegitimizar" la resolución de la Junta Nacional de Justicia, precisando que el reglamento indica que la convocatoria a una sesión puede realizar de manera verbal o escrita, únicamente a los miembros del Pleno.

El abogado de Patricia Benavides aseguró que Delia Espinoza cometió un delito al incumplir el fallo de la JNJ y respaldó la queja que presentó la bancada de Renovación Popular contra la fiscal de la Nación.

"La firma está en el acta, por lo tanto el acta es válida. Lo que ella señala es que no estuvo en la sesión (...) Según el reglamento del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, es que ella puede participar, no debe. No es una obligación que ella esté (...) La secretaria general es un apoyo del Pleno, puede realizar la redacción como que no", aseveró.