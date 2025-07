Martín Vizcarra cuestiona "calculo político": "Sabía que el TC había votado contra el pedido de que me levanten la inhabilitación"

01/07/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista exclusiva con Exitosa, el expresidente de la República, Martín Vizcarra, acusó un "cálculo político" por parte del Tribunal Constitucional (TC). Según precisó, él ya tenía conocimiento sobre la negativa para que le levanten la inhabilitación de 5 años que le impuso el Congreso de la República.

Vizcarra denuncia "cálculo político" tras fallo del TC

Como se recuerda, el TC declaró infundada la demanda de amparo presentada por Martín Vizcarra para anular la sanción impuesta por el Congreso en mayo de 2022 para que no ejerza la función pública por cinco años por presuntamente infringir el artículo 126 de la Constitución, referente a la prohibición de intervenir en la dirección o gestión de empresas privadas durante el ejercicio de funciones públicas.

Durante su entrevista en el programa 'Hablemos Claro', el exjefe de Estado se pronunció sobre el caso. Según detalló, sustentó su posición con su defensa legal en el TC hace tres meses esperando que se pronuncie, "más o menos al mes" lo hizo y ya tenía conocimiento de que habían votado contra el pedido de que se le levante su inhabilitación, lo que reflejaba "un cálculo político de dicha institución".

"Yo ya sabía que el TC había votado contra el pedido de que me levanten la inhabilitación, pero hasta ahí viene el cálculo político. (...) Como saben que con eso voy a ir a la Corte IDH, no me dieron la resolución", señaló.

Seguidamente, Martín Vizcarra sostuvo que por "orden de la presidenta" no hicieron público la resolución. Asimismo, calificó como "descabellado" el pedido de prisión preventiva solicitada por el fiscal Juárez Atoche, alegando que "no tenía argumentos" y que, esta instancia, al darse cuenta de que "se caía su pedido y no significara una derrota, recién sacan el documento". "En todo hay cálculo político" , agregó.

Ante la Corte IDH para suspender inhabilitación en su contra

El líder del partido Perú Primero indicó que ha presentado una medida cautelar ante la Corte IDH para suspender la inhabilitación en su contra. Según precisó, también ha presentado una acción de amparo porque se habría vulnerado su derecho a ejercer la vida política en el país, especialmente de cara a las elecciones generales de 2026.

Ello, tras acusarlo de haber cometido sanciones que responden, por un lado, a su vacunación irregular con dosis de Sinopharm durante la pandemia de covid-19, y por otro, a la omisión de declarar su participación accionaria en la empresa constructora CyM mientras ocupaba el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones.

Martín Vizcarra también es cuestionado en el ámbito político por "cerrar el Congreso" en setiembre 2019, que según señaló, "fue usando la Constitución".

Fallo del TC en contra de Martín Vizcarra

El máximo intérprete de la Constitución evaluó el recurso de agravio constitucional interpuesto por el exjefe de Estado, quien denunció la vulneración de sus derechos fundamentales en el proceso interpuesto desde el Legislativo.

Tras la evaluación por parte de los magistrados del TC determinaron que no existe violación al debido proceso formal en el procedimiento que antecedió a la inhabilitación de Vizcarra Cornejo, señalando que sí existieron razones sustantivas suficientes para justificar dicha inhabilitación. Con esta resolución, el expresidente no podría ejercer cargos públicos por cinco años.

Fallo del Tribunal Constitucional

