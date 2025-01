Abogado de 'Culebra' cuestiona negativa de Santiváñez de acudir a citas de la Fiscalía: "Estará más ocupado que la presidenta"

En entrevista con Exitosa, el abogado del capitán PNP Junior Izquierdo, José Carlos Mejía, cuestionó al ministro del Interior, Juan José Santiváñez por no acudir a las citas de la Fiscalía en el marco de las investigaciones en su contra por abuso de autoridad.

Durante el diálogo en el programa "Informamos & Opinamos", el letrado se pronunció sobre el plazo de 48 horas que le otorgó la Fiscalía al titular del Mininter para proporcionar su cuenta de iCloud y la contraseña correspondiente que venció este jueves 16 de enero a las 4:00 p.m. El ministro Santiváñez no habría acudido a las citaciones para brindar la información necesaria para esclarecer los hechos.

En ese sentido, la defensa legal del capitán PNP 'Culebra' mostró su molestia por la renuencia del ministro calificándolo como "una burla a la autoridad del Ministerio Público de parte de un investigado" e incluso, se animó a señalar de forma irónica que hasta la presidenta de la República, Dina Boluarte, sí asiste a las citaciones, a pesar de su apretada agenda.