Abogado de Dina Boluarte descarta vacancia presidencial tras confirmarse cirugía estética

El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Joseph Campos, minimizó los cuestionamientos contra la mandataria por haberse sometido a una intervención quirúrgica, tal como lo confirmó el expremier Alberto Otárola.

"(En términos políticos, ¿usted cree que el Congreso va a vacar a la presidenta?) No, me preocuparía que eso ocurriera. (...) Seis presidentes en 6 años, ¿ya basta no?", declaró para el medio local.