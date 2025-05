Abogado de Wilfredo Oscorima critica a la fiscal de la Nación por pedir reconsideración en caso Rolex: "Una niña"

El abogado de Wilfredo Oscorima, Humberto Abanto, arremetió contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, por la solicitud presentada ante el Congreso de la República para que se reconsidere la decisión de archivar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por el denominado caso Rolex.

La defensa legal del gobernador regional de Ayacucho consideró que la titular de la Fiscalía de la Nación incurrió en una actuación "infantil", pues señala que estaría jugando con un procedimiento inexistente.

"Hace poco yo he calificado esto como una actuación infantil y he dicho que la fiscal de la Nación parece una niña, no que juega con su amigo imaginario, sino con un procedimiento imaginario", declaró a Canal N.