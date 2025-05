Motociclistas presentan denuncia contra Dina Boluarte por chalecos: Anuncian movilización este 30 de mayo

Diversas asociaciones de motociclistas han presentado ante el Poder Judicial (PJ) una denuncia en contra de la presidenta Dina Boluarte debido a la ley que los obliga a usar chalecos reflectivos con número de placa. Además, anunciaron que este viernes, 30 de mayo, se movilizarán en rechazo a la normativa.

Los conductores de motos que forman parte de distintas agrupaciones se han unido para interponer la medida en contra de la jefa de Estado, así como también contra el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Carlos Malaver Odias, y el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval Pozo.

Un representante del gremio identificado como Luis Huamán aseguró que, previo a que se promulgue la norma, estuvieron intentando establecer diálogo con el Poder Ejecutivo para explicarles su punto de vista, pero su solicitud no fue atendida.

"Cansados de la no participación y la no [disposición] de parte del Gobierno en cuestión de atender nuestra solicitud, ya que nosotros hemos primero tratado de conversar con ellos, dialogar, hacerles entender que esta no es la normativa adecuada y que nos perjudica a nosotros", declaró a Canal N.