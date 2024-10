Adrianzén denuncia infiltración de "oportunistas" en paro nacional: "¿Qué pedían? La libertad de Castillo"

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, aseguró que un grupo de "oportunistas" se infiltraron en el paro de transportistas y aseguró que estos pedían la libertad del exmandatario, Pedro Castillo.

En conferencia de prensa, el premier indicó que, en un momento de las manifestaciones, ya no se pedía por la seguridad en el sector transporte y criticó a los ciudadanos que pedían la derogación de la ley 32108, ley de crimen organizado, porque ello no le compete al Ejecutivo.

"De pronto la reivindicación meramente gremial, meramente sindical, había desaparecido. Ya no se hablaba del problema del transporte, de la extorsión, de pronto se empezaron a levantar otras banderas por otros actores que se habían infiltrado en la escena. Querían la derogación de la ley 32108, que ni siquiera está en manos del Poder Ejecutivo", declaró.

Asimismo, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) apuntó que se solicitaba una nueva Constitución y la vacancia presidencial. También, afirmó que los "infiltrados" han buscado aprovechar el éxito del paro de transportistas.

En esa misma línea, Adrianzén se pronunció sobre los enfrentamientos registrados entre protestantes y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en inmediaciones del Congreso y aseveró que han deslucido "la jornada de movilización"

"En la Avenida Abancay se han visto unos conatos de violencia de enfrentamiento de quienes, por supuesto, ya no tienen nada que ver con la protesta (...) Estos últimos actos de hace una hora en la Avenida Abancay un poco han deslucido lo bien y lo cívico que se estaba llevando a cabo esta jornada de movilización social", mencionó.

En declaraciones para Exitosa, una joven manifestante criticó a la presidenta de la República, Dina Boluarte, por no "apoyar a los ciudadanos" y cuestionó a la PNP por su actuar.

"Indignada de verdad porque Dina no merece llamarse presidenta porque no lo es, no está apoyando a los ciudadanos. Los policías acá apoyando a ellos. Han tirado bombas a gente inocente", dijo a nuestro medio.