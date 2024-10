Arturo Fernández: El Concejo Provincial de Trujillo aprobó vacancia del suspendido alcalde

El Concejo Provincial de Trujillo ha declarado la vacancia del suspendido y actualmente prófugo de la justicia, Arturo Fernández Bazán, por condena consentida, causal descrita en el articulo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

A través de una sesión al interior de la Municipalidad Provincial de Trujillo, los regidores de dicha localidad debatieron y aprobaron la vacancia del suspendido alcalde de la "Ciudad de la Eterna Primavera". Dicho pedido fue presentado por la abogada Editha Sernaqué Chiroque.

La aprobación de dicha medida contó con 14 votos a favor y tan solo 2 en contra.

Cabe mencionar que, dicha solicitud sería la tercera presentada en contra de Fernández, quien se encuentra prófugo de la justicia desde hace más de un mes.

Anteriormente, también hubo un pedido similar presentado por el abogado Fernando Calderón, la cual fue rechazado por los regidores.

Dicho petición de Calderón, fue desestimada por falta de pruebas incriminatorias; sin embargo, la denuncia de otros ciudadanos llevadas al consejo municipal, han generado cuestionamientos sobre el cargo que ocupaba el vacado alcalde.

El Concejo tiene la consigna de elevar el acta del acuerdo al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que dicha entidad, confirmen o desestimen la decisión de los regidores municipales en un plazo de 30 días.

Cabe mencionar que, desde el 10 de enero del presente año, Mario Reyna Rodríguez asumió el cargo como alcalde de Trujillo de forma temporal ante la decisión del JNE de ratificar el acuerdo de los regidores, quienes suspendieron a Fernández por poseer más de 20 delitos de actos dilatorios en proceso.

El suspendido alcalde continúa prófugo de la justicia desde agosto del presente año, el suspendido alcalde apareció en un video publicado en sus redes sociales donde denunciaba que habían personas que deseaban acabar con su vida. Además, añadió que existen personas ocultas detrás de la justicia y el gobierno que anhelaban verlo preso hasta el final de sus días.

"Tengo información que la mafia a toda costa quiere llevarme preso para que me maten. Me quieren asesinar (...) Desde aquí les digo, que mi vida corre peligro porque la mafia está enquistada. Se que, con la fe, con Dios y con mi pueblo saldremos juntos airosos A mí no se me quiere hacer justicia, se me quiere asesinar para que las mafias sigan teniendo como esclavo al peruano", acotó la suspendida autoridad.