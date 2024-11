Adrianzén descarta incluir a Nicanor Boluarte en lista de los más buscados: "El procedimiento para esta clasificación existe"

Como todos los miércoles, una nueva sesión del Consejo de Ministros se llevó a cabo este 20 de noviembre donde su presidente, Gustavo Adrianzén, se refirió a diversos temas de coyuntura. Entre los distintos puntos, el premier habló sobre la condición de no habido de Nicanor Boluarte luego que se le dictara 36 meses de prisión preventiva.

Como se recuerda, el hermano de la presidenta de la República no se conectó a las últimas audiencias sobre el caso 'Waykis en la sombra' y luego su propio abogado confirmó que había perdido la comunicación con su patrocinado. Ahora, el acusado es buscado por agentes de la PNP en varios puntos de Lima.

En medio de esta nueva polémica del gobierno, Gustavo Adrianzén descartó rotundamente que Nicanor Boluarte sea ingresado a la lista de los más buscados. Esto se da luego que diversas personalidades de la política nacional exigieran su captura inmediatamente y hasta pidieron que se le ponga una recompensa para facilitar la búsqueda.

"Tengo que afirmar que no conocemos el paradero del señor Boluarte, no es conocido por nadie. Con relación a que si va estar incluido en la lista de los más buscados, el procedimiento para esta calificación existe y hasta donde sé no es necesariamente que los que están en esta condición lo sean", precisó.