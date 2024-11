Exjefe de la Dini sobre clandestinidad de Nicanor Boluarte: "El caso es político, no judicial"

El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, por presuntamente pertenecer a la organización criminal denominada 'Los Waykis en la sombra'. Sin embargo, el acusado no se presentó a las últimas audiencias presididas por el juez Richard Concepción Carhuancho por lo que ahora se encuentra en calidad de no habido.

En medio de este hecho, Exitosa conversó con el exjefe de la Dini, Juan Carlos Liendo, para conocer sus sensaciones respecto al descuido de la Policía Nacional del Perú. El exfuncionario aseguró que las fuerzas del orden no tienen razón alguna para justificar la fuga de una figura de la política tan cuestionada.

"No hay explicación técnica para justifica para que se deje escapar o se considere no habido a un personaje de alto nivel. La policía conoce sus funciones y tiene capacidades la pregunta es entonces ¿Por qué?", inició.

Liendo también aseguró que lo sucedido tiene una razón política al ser el hermano de Dina Boluarte. Por ello, sindicó a Nicanor Boluarte como el nuevo protegido político del actual gobierno al igual que Vladimir Cerrón.

"El caso es político, no es judicial y el poder Ejecutivo está en conflicto con el Poder Judicial y simplemente no se cumple con la disposición de los jueces y un estado no puede funcionar así. Ese silencio, ese quedarse callados hace perder la institucionalidad del Estado y del mismo Poder Judicial que dicta sentencias que no se pueden ejecutar. Vamos a tener un segundo protegido político que es Cerrón", añadió.