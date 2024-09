"Alberto Fujimori cambió el país" : Ministro Rómulo Mucho elogia la gestión del expresidente

En exclusiva para Exitosa, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, se refirió al gobierno del expresidente recién fallecido, Alberto Fujimori. Al respecto, aseveró que el exmandatario tuvo una "importante labor" en rescatar la economía del país.

Recordemos que el exjefe de la Nación, falleció el 11 de septiembre del 2024. Su deceso despertó todo tipo de opiniones entre las figuras políticas más importantes del país.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) precisó que Fujimori "salvó el país", puesto que habría recibido un país quebrado, volviéndolo en un país estable económicamente.

"Yo valoro mucho lo que Fujimori hizo por el país, cambió el país. Estábamos quebrados en el 90, estábamos como si hubiera pasado una guerra. No teníamos reserva, no teníamos un dólar, la pobreza en un 70%, las empresas publicas no ganaban, en esa época la deuda del BCR rondaba los 1800 millones (...) Nadie quería prestar plata al Perú", declaró para nuestro medio