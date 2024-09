Rómulo Mucho evita declarar sobre acusaciones contra Juan José Santiváñez: "No me corresponde"

16/09/2024 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista exclusiva para Exitosa, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, evitó pronunciarse sobre los cuestionamientos contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, alegando que es un tema que "no le corresponde" abordar.

¿Minem respalda al ministro del Interior?

Durante el diálogo con el programa 'Hablemos Claro', el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) dio su opinión sobre la creciente ola de la delincuencia y criminalidad en el país, alegando que se debe trabajar de forma conjunta para contrarrestar la inseguridad ciudadana.

En ese sentido, no pudo evitar ser consultado si respalda o no al ministro del Interior, no solo por la alta desaprobación de la ciudadanía contra su gestión, sino por estar envuelto en una investigación judicial por audios comprometedores del capitán PNP Junior Izquierdo, más conocido como 'Culebra'.

"No me corresponde a mí, pero que siga la situación (proceso judicial)", expresó el ministro Rómulo Mucho de forma tajante, dejando claro que no brindará más detalle sobre el tema.

Recordemos que los audios dejarían al descubierto que la propia presidenta del país, Dina Boluarte, le pidió al titular del Mininter que desactivara la Diviac a raíz de las investigaciones que pesan en su contra y contra su hermano Nicanor Boluarte.

Investigan a Juan José Santiváñez

Quien sí no dudó en salir en la defensa del ministro Juan José Santiváñez fue el premier Gustavo Adrianzén asegurando que los que lo acusan deberán demostrar su culpabilidad y que todo el "cargamontón es casi una tortura".

"En el caso de los audios el ministro ha sido enfático en decir que son falsos. Tendrá que demostrar quien lo está acusando que estos audios son verdaderos", expresó el titular del PCM.

En esa misma línea, los audios de 'Culebra' no solo acusarían a Santiváñez de querer desactivar la Diviac, sino que presuntamente la jefa de Estado le entregó un vehículo presidencial para que Vladimir Cerrón sea prófugo de la justicia. Ante ello, el ministro del Interior afirmó que no habría de encubrir a ninguna persona que tiene deudas con la ley.

"Ningún tipo de apoyo, ni para el señor Vladimir Cerrón ni para cualquier otro prófugo de la justicia, ni para el señor, ni para los que están siendo investigados. En lo absoluto. Y eso se va a acreditar con las acciones próximas que ustedes van a poder ver y vamos a lograr", sostuvo ante la prensa.

De esta manera, en conversación con Exitosa, el ministro Rómulo Mucho señaló que no le corresponde dar detalles sobre la investigación en curso contra el titular del Mininter, Juan José Santiváñez.