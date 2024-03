Alberto Otárola anuncia que se someterá a las investigaciones por audios con Yaziré Pinedo

Durante una conferencia de prensa, Alberto Otárola anunció que presentó su renuncia al cargo de Presidente del Consejo de Ministros, tras la difusión de unos audios que lo vincula a Yaziré Pinedo. Asimismo, aseguró que se someterá a las investigaciones correspondientes, pues se especuló que habría estado involucrado con la contratación de la joven.

En medio de su discurso, Otárola aseguró que fue víctima de un complot liderado por Martín Vizcarra para sacarlo del Gobierno y negó la veracidad de estos audios que lo vinculan con Yaziré Pinedo. Indicó que dicho material fue editado con la finalidad de 'manchar su imagen' y garantizó que se someterá a las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.

Aseguró que el expresidente Vizcarra estuvo detrás del complot que se gestó en su contra.

"No tengo ninguna duda de que el señor Martín Vizcarra está detrás. Me sorprendió la mención al señor Nicanor Boluarte. No creo que esté involucrado pero todo hay que investigarlo. Que pretenden? Que vuelva la violencia? Eso no lo vamos a permitir".