Alberto Otárola renunció al cargo como presidente del Consejo de Ministros tras audios con Yaziré Pinedo

Alberto Otárola anunció que - tras sostener una reunión con la presidenta Dina Boluarte - presentó su renuncia al cargo como presidente del Consejo de Ministros, ello tras los audios difundidos que lo vinculan con Yaziré Pinedo.

En conferencia de prensa, el expremier indicó que el propósito de dicha decisión es para permitir que la mandataria pueda recomponer el Gabinete Ministerial como "lo estime conveniente".

Asimismo, el extitular del titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) calificó como "desubicado" al canciller Javier González Olaechea, quien había anunciado el relanzamiento de las políticas generales del Gobierno.

Por otra parte, Otárola Peñaranda aseguró que el expresidente Martín Vizcarra estaría detrás de la difusión de los audios que lo comprometería por la contratación irregular de Yaziré Pinedo. No obstante, afirmó que Nicanor Boluarte no es parte de la "confabulación" en su contra.

"No tengo ninguna duda que el señor Martín Vizcarra está detrás de todo eso y su equipo de gente corrupta. Me sorprendió la mención al señor Nicanor Boluarte, yo lo conozco y estoy seguro que él no está en esta confabulación. Acá se tiene que investigar todo. El origen de los audios, las imputaciones falsas sobre el suscrito y sobre todo el papel que vienen cumpliendo varias mafias para afectar la gobernabilidad del país", sostuvo.