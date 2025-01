Alcalde de Ate responde a Dina Boluarte: "Si el Tren de Aragua estuviera siendo desmantelado, no habría extorsiones"

En respuesta a Exitosa, el alcalde de Ate, Franco Vidal, cuestionó las declaraciones de la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien aseguró que el Tren de Aragua está "prácticamente desmantelado".

En declaraciones a la prensa, el burgomaestre indicó que su jurisdicción cuenta con cinco comisarías, pero estas no se dan abasto para proteger a la población.

Asimismo, Franco Vidal apuntó que, si el Tren de Aragua estuviera desmantelado, su distrito no tendría un alto número de extorsiones. También, acotó que ha adquirido equipamiento para combatir la delincuencia. Sin embargo, si no existe un trabajo organizado de la Policía Nacional del Perú (PNP), todo será en vano.

"En lo absoluto. Si estuviera siendo desmantelado, como se menciona, no hubiera este tipo de extorsiones. En Ate Vitarte estamos haciendo todo lo posible. Instalamos cámaras, adquirimos chalecos antibalas, camionetas, motos, etc. Pero si no hay un trabajo organizado y serio de parte de la Policía, que desarticule estas bandas desde la cabeza, esto no va a servir", agregó.