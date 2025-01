¿Antauro Humala puede postular al Senado tras declaratoria de ilegalidad del partido A.N.T.A.U.R.O?

29/01/2025 / Exitosa Noticias / Política

En exclusiva para Exitosa, el experto en temas electorales, José Naupari, se refirió a la situación actual de Antauro Humala, para su eventual postulación a la presidencia de la República. Según el entendido en temas votantes, podría postular eventualmente al Senado, sin embargo, no podría seguir su contienda al máximo cargo del Estado.

¿Antauro Humala fuera de las elecciones?

En diálogo con Nicolás Lúcar, para Hablemos Claro, el erudito en temas comiciales argumentó que Humala no podría participar en las elecciones debido a que tendría que estar afiliado a un partido desde el 12 de julio de 2024. El no pertenecer a una fórmula presidencial inscrita desde esa época, y ante la ilegalidad de su partido, no podría buscar ser presidente, ni vicepresidente.

"Lo que habría que descartar es que el ya pudiese integrar alguna plancha presidencial porque, para que una persona pueda participar en elecciones primarias con miras a integrar una fórmula presidencial, tendría que estar afiliado al partido con el que quisiera participar, desde el 12 de julio del año pasado. Y evidentemente, ese partido tendría que llegar inscrito a la presentación de candidaturas", detalló.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, José Naupari, el experto en temas electorales, respondió si Antauro Humala puede postular al Senado pese a la declaratoria ilegalidad del partido A.N.T.A.U.R.O.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD... pic.twitter.com/uXXIPwZOut — Exitosa Noticias (@exitosape) January 29, 2025

¿Antauro Humala senador?

En un punto en el que sí tendría opciones de participar, pero que admite que puede ser un tema debatible, es eventualmente formar parte de un partido como designado directo para el Senado de la República.

"En ese orden de ideas, a nivel de que él pueda postular como presidente o alguna vicepresidencia, es algo que está absolutamente descartado. Respecto al caso del Senado, más allá de que algunos podrían entender que es un tema interpretable, desde mi punto de vista sí es posible que él, vía designación directa, pueda ser candidato o al Senado o a la Cámara de Diputados", detalló

En ese sentido, argumentó que la designación directa es diferenciada a la figura de invitados. Pues un designado puede participar pese a no haber estado presente en las elecciones primarias.

"Habría que recordar que aún existe esta figura de la designación directa (...) Pero hay que tener mucho cuidado porque una cosa es el designado y otra cosa es el invitado. Porque el designado puede ser incluso un afiliado, pero que no participó en las primarias", complementó.

De este modo se pudo conocer, según el experto en temas electorales, José Naupari, cuál es el futuro electoral para el hermano del expresidente Ollanta Humala, Antauro Humala, luego de que el Poder Judicial confirmara fallo de ilegalidad contra el partido A.N.T.A.U.R.O.